La scena scartata di Avengers: Endgame ha finalmente svelato il fato di Gamora

Poche ore fa vi abbiamo mostrato una scena eliminata di Avengers: Endgame, incentrata su un epilogo diverso per la battaglia finale del film diretto dai fratelli Russo.

Come si vede nel filmato, infatti, il tributo a Tony Stark inizialmente doveva avvenire sul campo di battaglia, con i supereroi ancora stremati per la guerra finale che si sarebbero dovuti inginocchiare di fronte a lui; la scena è stata evidentemente modificata nella ben più toccante sequenza del funerale, oppure direttamente scartata perché troppo simile a quella già pianificata e ambientata a casa Stark.

Comunque, un dettaglio interessante è che la scena extra avrebbe fatto chiarezza sul motivo per cui Gamora alla fine del film non parte dalla Terra insieme a Guardiani della Galassia: nel video infatti si può notare il personaggio interpretato da Zoe Saldana che, combattuta se restare ad onorare Tony Stark, alla fine decide di andarsene, forse sentendosi fuori posto.

Il film comunque è abbastanza specifico sul fatto che Gamora se ne sia andata, dato che nei minuti finali ci viene mostrato Star Lord che sta provando a rintracciarla attraverso dei computer della sua astronave, dunque gli autori hanno deciso di sacrificare la sequenza, che per quanto emozionante sarebbe stata effettivamente di troppo.

Per altre informazioni leggete le dichiarazioni di Zoe Saldana sul ritorno di Gamora in Guardiani della Galassia 3. Inoltre, vi ricordiamo che Guardiani 3 sarà ambientato dopo Thor: Love & Thunder, come confermato dallo stesso James Gunn, e farà parte della Fase 5 del MCU.