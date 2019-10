La scena della scala in Joker? Joaquin Phoenix racconta una curiosa storia al riguardo

Domani arriverà finalmente nelle sale l'attesissimo Joker di Todd Phillips, che sta destando non poche preoccupazioni in America e molto entusiasmo in giro per il mondo, ma nel mentre della promozione del film, Joaquin Phoenix ha avuto modo di raccontare un'esilarante storia sulle riprese di una scena in particolare.

La sequenza in esame è quella delle scale, dove vediamo Arthur mascherato da Joker danzare nel mentre della discesa. Sembrerebbe una scena facile da girare e invece, stando al racconto dell'attore, non è stato affatto così, visto che durante tutto il tempo necessario a riprendere il segmento c'erano dei ragazzini a urlargli contro e a infastidirlo. Dice Phoenix:



"Non mi aspettavo che accanto a quegli edifici proprio ai lati delle scale ci fossero degli appartamenti colmi di adolescenti che battevano sui vetri e gridavano cose tipo 'vaffanculo Phoenix'. Non me l'aspettavo proprio. Continuavo a ripetermi 'no dai, è una cazzata', ma continuava a succedere e io non lo trovavo affatto giusto. Allora ho pensato agli atleti professionisti, che hanno a disposizione un tiro libero quando mancano appena 0.2 secondi alla fine di una partita. E la gente da dietro urla 'fai schifo'. Forse è questo che significa essere dei professionisti, perché nelle migliori circostanze chiunque può recitare, ma quando hai dei crudeli adolescenti a insultarti, quella è un'altra storia".



Joker uscirà nelle sale domani, 3 ottobre.