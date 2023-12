La scena post-credit di Shazam 2 avrà un seguito? James Gunn: 'Non ne ho idea'

Nell'operazione di restaurazione/rifondazione iniziata da James Gunn e Peter Safran con il neonato DC Universe c'è comunque da tener conto di un po' di pezzi del recente passato del franchise il cui destino potrebbe essere ancora in certo: pensiamo, ad esempio, a quanto visto in Shazam! Furia degli Dei.

Il film difeso da Zachary Levi da una critica a suo dire troppo severa poteva infatti contare su alcuni momenti che avrebbero dovuto avere un certo peso nel futuro del franchise, almeno nei programmi di allora: in molti, in particolare, si stanno concentrando sulla scena post-credit di Shazam 2, durante la quale si parlava in maniera esplicita della Justice Society of America.

La questione è stata portata all'attenzione di James Gunn, che dal canto suo non ha potuto far altro che rispondere con una sincera alzata di spalle: "Non fu una mia decisione e non l'ho scritta io, nonostante sia uscita quando avevo già cominciato alla DC (la sua inclusione nel film fu decisa molto prima, così come quella di Harcourt come guardiana di una prigione sottomarina). Nonostante sia molto divertente non ho idea del perché quei personaggi dovrebbero essere reclutati nella Justice League" sono state le sue parole. Sarà una bocciatura definitiva? Staremo a vedere! Qui, intanto, vi lasciamo la nostra recensione di Shazam! Furia degli Dei.