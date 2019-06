Una scena con Nick Fury in Captain Marvel avrebbe dovuto essere diversa

Il commento dei registi Anna Boden e Ryan Fleck all'edizione DVD di Captain Marvel è una vera miniera di informazioni sul primo film Marvel del 2019: sono davvero tanti i retroscena svelati sulle avventure di Carol Denvers, tra versioni alternative di personaggi importanti e scene che avrebbero dovuto svolgersi in maniera diversa.

Una delle curiosità di cui i due registi hanno parlato nei contenuti speciali dell'edizione home-video riguarda la scoperta da parte di Nick Fury della vera identità di Talos: come tutti ricordiamo, infatti, il generale Skrull prende per un po' di tempo le sembianze di Keller, superiore di Fury allo SHIELD.

"Abbiamo discusso moltissimo sui diversi modi in cui Fury avrebbe potuto capire che il suo capo fosse uno Skrull e uno di quelli a non essere finiti nel film, ma per cui ho ancora una certa predilezione, vedeva la scarpa di Keller slacciata e Nick Fury che lo faceva presente a Keller, ma lo Skrull non sapeva come allacciarla, perché i lacci da scarpa sono stranamente complicati e non così ovvi, soprattutto per uno Skrull che non ne ha bisogno, sai, avendo a disposizione una tecnologia più avanzata" hanno raccontato Boden e Fleck.

I registi di Captain Marvel hanno anche parlato dell'aspetto dell'Intelligenza Suprema, decisamente diverso da quello visto nei fumetti, ma anche di altre scene tagliate dal film.