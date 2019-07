La scena iniziale di Spider-Man: Far From Home, Kevin Feige l'aveva pensata anni fa

Non abbiate paura di incorrere in grossi spoiler dato che la sequenza di cui parleremo è quella introduttiva per Spider-Man: Far From Home, già anticipata da diverse interviste con e senza Kevin Feige, ma chiaramente vi invitiamo ad interrompere la lettera se volete ogni sorpresa intatta.

Se state leggendo questo paragrafo vuol dire che non avete paura degli spoiler, quindi riprendiamo la normale programmazione: nel corso di una recente intervista promozionale, il ceo dei Marvel Studios ha spiegato che la scena iniziale del film di Jon Watts lui l'aveva escogitata anni fa.

Come ricorderete il primo film Homecoming iniziava con un documentario che Peter Parker aveva girato come "dietro le quinte" degli eventi di Civil War, mentre Far From Home esordisce con il telegiornale scolastico del liceo dei protagonisti: nel corso del video vengono omaggiati gli Avengers caduti in Endgame e ci viene anche spiegato il paradosso dell'età (come cioè gli studenti spazzati via da Thanos abbiano oggi cinque anni in meno rispetto a quelli che nello scorso film erano i loro coetanei).

Kevin Feige ha dichiarato:

"Era un'idea che ho avuto diverso tempo fa. Non ricordo quanto l'avessimo formalizzata al tempo, ma ad un certo punto ci siamo seduti con Jon [Watts, il regista, ndr] e i nostri sceneggiatori Chris McKenna ed Erik Sommers, per raccontar loro cosa sarebbe successo in Infinity War ed Endgame. Ricordo che c'era anche Amy Pascal. Abbiamo raccontato a loro quattro cosa sarebbe successo nei due film e intavolato alcune idee per affrontare la perdita di Tony, quanto è strano che siano passati cinque anni e alcune persone siano più vecchie rispetto ad altre, cose del genere. Decidemmo di iniziare il film con il telegiornale scolastico in modo simile a quanto avevamo fatto con Homecoming e il documentario di Peter su Civil War. Ci è sembrato un modo divertente per riallacciarsi ad Endgame e precisare alcune informazioni".

Secondo Watts, il notiziario originale è lungo il doppio di quello mostrato nel film: "Abbiamo girato il doppio di quello che vedrete nel film, perché pensavamo che le persone avrebbero avuto domande su Captain Marvel o altre cose. Ma alla fine, una volta messo insieme, abbiamo capito che le uniche cose fondamentali da sapere sono quelle inserite nel montaggio finale."

