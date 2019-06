La scena iniziale di Avengers: Endgame ha fatto piangere Joe Russo

Avengers: Endgame è sicuramente un film dal grosso impatto emotivo. Nessun fan del Marvel Cinematic Universe è riuscito a restare impassibile davanti al capitolo conclusivo della Fase 3, pensato appositamente per essere una pugnalata mirata dritta al cuore.

Ciò che fino ad oggi non sapevamo, però, è che neanche i registi stessi hanno saputo gestire l'ondata emotiva causata dall'intensità di alcune scene. Una scena in particolare sembra aver ridotto il povero Joe Russo in lacrime: a raccontarlo è il regista stesso.

La scena di cui parliamo è quella iniziale, durante la quale vediamo la moglie e i due figli di Clint Barton scomparire improvvisamente durante un'allegra giornata in famiglia immediatamente dopo lo schiocco di Thanos. "Ho quattro figli, e quella è stata una scena davvero drammatica per aprire il film. Si tratta di una di quelle scene del film davanti alle quali ancora oggi mi sciolgo in lacrime, perché penso alla mia stessa famiglia. Quando pensi a cosa potrebbe accaderti, come padre... Diventi davvero autodistruttivo" ha spiegato Joe Russo, che non può fare a meno di pensare ai propri ragazzi ogni volta che rivede quella scena.

Oltre a parlare delle proprie emozioni al riguardo, i Russo hanno anche trovato il tempo di smontare pezzo per pezzo alcune teorie girate prima dell'uscita del film, come quella ormai famosissima su Ant-Man e Thanos. Qualcuno, invece, ha preso con filosofia il tracollo fisico del proprio personaggio in Endgame, riuscendo a riderci su senza troppi problemi.