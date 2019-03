Qualche scena inedita nel nuovo spot ufficiale di Aladdin

Con un esordio stimato di 70-90 milioni di dollari, Aladdin potrebbe essere un nuovo incredibile successo per la Walt Disney Pictures quando arriverà nei cinema di tutto il mondo a fine maggio.

Ed in attesa di vederlo sul grande schermo, possiamo dare un'occhiata a qualche sequenza inedita dal film diretto da Guy Ritchie con un nuovo sorprendente spot televisivo, che noi vi alleghiamo comodamente in calce a questa notizia.

La Walt Disney Pictures sta continuando a promuovere l'uscita dell'adattamento cinematografico in live-action in questo periodo, dopo il nuovo full trailer ufficiale ed una serie di character poster incentrati sui protagonisti della pellicola. Will Smith darà volto e movimenti al Genio, iconico personaggio reso celebre da Robin Williams nel cartoon originale e da Gigi Proietti nella versione italiana. Un compito arduo e difficile che ha già scatenato qualche polemica in passato, soprattutto riguardo il suo look non proprio riuscito. Polemiche che si sono leggermente spente con l'arrivo del secondo trailer, che ha fatto ricredere un bel po' di persone a riguardo.

Mena Massoud interpreterà, invece, il protagonista Aladdin mentre Marwan Kenzari sarà Jafar; toccherà alla bellissima Naomi Scott dar vita al personaggio della Principessa Jasmine.

Aladdin è il secondo film in live-action della Disney in arrivo quest'anno e debutterà nelle sale a fine maggio.