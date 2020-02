Una scena inedita di Froze 2 risponde ad un quesito insoluto del primo film

Uno dei più recenti film evento è senza ombra di dubbio Frozen, da poco tornato sui grandi schermi grazie a Frozen 2: Il segreto di Arendelle. Se il sequel prometteva di approfondire alcune questioni lasciate in sospeso, adesso una scena tagliata risponde al perché i genitori di Elsa non le avevano mai detto la verità sui suoi poteri.

La pellicola riprende le avventure di Elsa (Idina Menzel), Anna (Kristen Bell), Kristoff (Jonathan Groff) e Olaf (Josh Gad) e del loro viaggiano verso nord per scoprire i misteri di una foresta incantata dimenticata da tempo.

Nel secondo capitolo, pur avendo una storia diversa dal primo film, molteplici sono i riferimenti alle precedenti vicende e soprattutto riguardo il rapporto di Anna ed Elsa con i loro genitori e sul perché non avessero parlato loro dell'incidente della loro infanzia.

Secondo lo sceneggiatore Jennifer Lee questa omissione sul suo passato e sulle abilità della sorella ha giocato un ruolo importante nella psiche di Anna, che ha sempre pensato di non essere degna della loro fiducia.

Tuttavia la scena inedita, nel video in alto, smentisce i dubbi della principessa: i nuovi poteri di Elsa le consentono di guardare nel passato e grazie ad essi le due sorelle rivivono il momento in cui i loro genitori decidono di rivelare loro la verità, promettendo di farlo al ritorno del loro viaggio.

Come tutti sappiamo il Re e la Regina di Arendelle non torneranno mai da quel viaggio, lasciando il regno e le due bambine per sempre.

Frozen 2 è recentemente ritornato nei cinema con la versione sing-along, mentre se ve la siete persa di seguito la nostra recensione del sequel di Frozen