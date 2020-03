La scena finale di Star Wars IX è stata girata utilizzando dei modellini

Da alcuni giorni è disponibile in digitale la versione home video di Star Wars: L'AScesa di Skywalker. Tra i contenuti bonus è presente il documentario The Skywalker Legacy, di cui i primi dieci minuti sono su YouTube, che rivela alcuni retroscena della lavorazione del film. Tra le altre cose, rivela i dettagli di una scena importante.

Recentemente Nerdist ha condiviso un elenco degli otto fatti più interessanti emersi dalla visione di The Skywalker Legacy, che vanno da una scena girata il giorno del compleanno di Adam Driver a un cameo della nipote di Sir Alec Guinness. La scena finale, inoltre, è stata girata ricorrendo all'uso di modellini.

"La trilogia sequel, pur essendo ancora carica di CGI, ha evitato il destino dei prequel ed è tornata ad effetti più pratici" scrive Nerdist. "Per la sequenza finale di L'Ascesa di Skywalker, quando Rey si reca su Tatooine per seppellire le spade laser di Luke e Leia e assume il nome di Skywalker, la troupe voleva davvero onorare i film originali. Questo includeva anche riprese dei Jawa e del loro Sandcrawler sul pianeta deserto. Il team ha raggiunto questo obiettivo con effetti pratici. Mentre gli attori sono stati posizionati in lontananza nel deserto della Giordania - che in questo caso rappresentava Tatooine - un Sandcrawler in primo piano ha creato l'illusione perfetta. George Lucas ne sarebbe orgoglioso!"

Ecco quindi un trucco non eccessivamente complicato e costoso, ma che ha dato ottimi risultati.

La versione home video di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker sarà disponibile dal prossimo 31 marzo anche in 4K, Blu-ray e DVD.