La scena finale di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker fu girata all'inizio delle riprese

In una recente intervista concessa a ComicBook.com, la montatrice di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker ha rivelato qualche dettaglio inedito riguardante la scena che conclude la pellicola e di fatto i nove film della saga di George Lucas. Non proseguite nella lettura se non avete ancora visto il film.

Maryann Brandon, responsabile del montaggio della pellicola insieme a Stefan Grube, ha confermato nel corso dell'intervista che l'ultima scena di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker non è stata assemblata con del materiale già proposto in precedenza nello stesso film. La Brandon ha anche rivelato che tale scena è stata girata mentre si procedeva con le riprese di una sequenza apparsa in precedenza nel film, ma che la sequenza conclusiva era già stata pensata per chiudere la storia. Poi sarebbe toccato ai tecnici della ILM e ai loro effetti visivi lavorare per renderla al meglio visivamente.

Stiamo parlando della sequenza ambientata nella vecchia casa di Beru Lars, dove l'avventura di Luke Skywalker ha inizio nel primo Star Wars del 1977, e che vede Rey seppellire le spade laser dei gemelli Skywalker, per poi vedere proprio questi ultimi salutarla come Fantasmi di Forza. Dopodiché Rey accende la sua nuova spada laser, di colore giallo, per poi ammirare il tramonto dei due soli, come faceva Luke nel primo film.

La Brandon ha anche confermato che tale scena è stata girata nel deserto di Pasaana, dove hanno avuto inizio le riprese e location di altre sequenze per il film: "Quella scena è stata girata nel deserto mentre procedevamo per altre riprese ambientate lì, ma è sempre stata concepita come la scena finale. E' stata girata specificamente per quello e poi la ILM ha lavorato molto su quella ripresa. Non si tratta di una stessa scena già vista nel film, ma ambientata in una delle location già apparse in precedenza".

Nel corso di una recente chiacchierata con The Wrap, poi, Chris Terrio - co-sceneggiatore di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker insieme ad Abrams - ha rivelato se del vecchio script consegnato da Colin Trevorrow alla Lucasfilm sia sopravvissuto qualcosa. Su queste pagine potete leggere la nostra recensione de L'Ascesa di Skywalker, che è già tra i 10 maggiori incassi del 2019 (anche se potrebbe chiudere a fine corsa dietro Gli Ultmi Jedi).