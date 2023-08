La scena più famosa della carriera di Denzel Washington rischiò di essere perduta

Oltre 20 anni fa Antoine Fuqua e Denzel Washington regalavano agli annali del cinema la leggendaria scena 'King Kong' di Training Day, il thriller poliziesco che nel 2002 valse all'attore il suo secondo Oscar come miglior attore dopo quello per miglior attore non protagonista vinto per Glory.

In attesa della loro nuova collaborazione con The Equalizer 3, Fuqua ha ricordato la realizzazione di quella famosissima scena - punto esclamativo dell'intera performance che da sola contribuì a consolidare le chance per la statuetta - rivelando anche che rischiò di essere perduta per sempre a causa di un problema tecnico.

"In quel momento ero così maledettamente concentrato su Denzel, e lui era così perso dentro la sua performance, che successe qualcosa di davvero strano. Non sapevo se avevamo messo a fuoco la cinepresa, eravamo rapiti dalla sua prova e immediatamente dopo, quando la scena fu completa, fummo presi tutti dal panico. Sapevo che non avrebbe potuto replicare quel tipo di intensità, sapevo che ciò che aveva fatto, quel livello di perfezione raggiunto, sarebbe stato irripetibile. Era una cosa da una volta e mai più, e quella dannata lente anamorfica stava un po' sfarfallando e ebbi paura di aver perso tutto. Ho domandato al team: 'Siete sicuri? Ce l'abbiamo?' Sapevo che non avremmo potuto rifarla così bene, e a quel tempo non c'era neppure il digitale, era tutto in pellicola, e avrei dovuto aspettare i giornalieri per rivedere la scena."

Per fortuna gli dei del cinema hanno messo a fuoco la cinepresa, immortalando così la prova di Denzel Washington. Per altri contenuti guardate il trailer ufficiale di The Equalizer 3: il film sarà al cinema dal 30 agosto prossimo.