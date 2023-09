Quale scena di Endgame rese fiero Chris Evans? 'Non so esprimere la gratitudine'

Avengers: endgame è sicuramente la punta di diamante dell'universo cinematografico Marvel, non solo perché rappresenta il punto di arrivo di un decennio di pellicole, ma anche perché è il fautore di numerosi momenti che sono rimasti nei cuori di tutti gli appassionati di questo prosperoso franchise.

Dalla scena in cui Tony Stark schiocca le dita fino all'indimenticabile arrivo degli eroi da tutti i portali, Avengers: Endgame rende veramente difficile per un appassionato scegliere il suo momento preferito, quello che sa che ricorderà per sempre.

Tra questi fan si schiera anche lo stesso interprete di Captain America, Chris Evans infatti, parlando con Empire ha detto: "La prima volta che ho visto il film è stato alla premiere. Di solito i miei lavori li vedo sempre in anticipo, ma trattandosi del culmine di 10 anni ho preferito viverlo insieme al resto del pubblico", ha detto la star.

"Quando Captain America solleva il Mjolnir, la sala ha perso il controllo. Sapevo che ci sarebbe stato quel momento, eppure mi sono ugualmente lasciato prendere dall'emozione".

Dal momento in cui il film è uscito, la gente ha riempito di messaggi Chris Evans: "Amici e parenti mi mandavano clip dai cinema di tutto il mondo, vedere tutte quelle reazioni entusiaste mi ha fatto provare un forte senso di orgoglio. Avverto una gratitudine che non potrò mai esprimere come si deve".

Voi cosa ne pensate?