Una scena eliminata di Thor: Ragnarok anticipava l'arrivo di Thor: Love and Thunder?

Come sappiamo, la collaborazione tra Taika Waititi e i Marvel Studios proseguirà con la regia del quarto capitolo dedicato al dio del tuono, Thor: Love and Thunder, un passaggio che potrebbe essere stato anticipato già da una scena nel precedente Thor: Ragnarok.

A scoprire questa sibillina anticipazione sarebbe stato un utente di Reddit. La scena in questione mostra l'arrivo di Hela (Cate Blanchett) sulla Terra, ma nel montaggio finale della pellicola il personaggio fa il suo arrivo solo dopo la morte di Odino. La scena è stata resa disponibile nella versione da collezione del box-set della Infinity Saga, e mostra Hela interagire in scena proprio con il personaggio di Anthony Hopkins, con Thor (Chris Hemsworth) e Loki (Tom Hiddleston) a fare da spettatori.

Come fa notare l'utente Reddit, nella sequenza è rintracciabile un suggerimento sul titolo del prossimo capitolo su Thor: alle spalle dei personaggi, le mura di New York sono tappezzate da una serie di poster contenenti varie easter egg, incluso uno con su scritto Thunder Love a grandi lettere. Un altro poster invece reca la scritta "A New Series" che sembra collegarsi a Journey Into Mystery, la serie in cui Thor e altri personaggi della sua serie a fumetti hanno esordito.

Riguardo a queste scene ambientate a New York, Waititi aveva dichiarato in una precedente intervista: "Quei vicoli non andavano bene. Inizialmente abbiamo girato alcune scene sul set di New York e avevamo pensato di farli atterrare in una strada dove avrebbero incontrato Doctor Strange e gli altri, ma ci sembrava troppo improbabile. Inoltre ogni scena fino a quel momento era stata caotica e ricca d'adrenalina e volevamo dargli la possibilità di parlare un'ultima volta con Odino senza il fastidioso suono dei clacson in sottofondo."

Una volta terminate le riprese di Next Goal Wins, Taika Waititi potrà lavorare all'atteso Thor: Love and Thunder, di cui ha fornito un aggiornamento durante una recente intervista con Variety: "Ci trasferiremo a Sydney intorno ad aprile, forse. E dopo probabilmente inizieremo le riprese intorno ad agosto".

Thor: Love and Thunder al momento ha una data d'uscita fissata al 5 novembre 2021. Da poco si sa che Christian Bale sarebbe in trattative per un ruolo.