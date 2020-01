In una scena eliminata di Avengers: Endgame con Hulk c'é un certo personaggio di Iron Man

Le soprese relative ad Avengers: Endgame sembrano non dover finire mai. Il film dei Russo è praticamente una miniera di easter egg, scene tagliate e chi più ne ha più ne metta, come testimoniano le tante scoperte fatte grazie anche all'Infinity Saga Box.

Il cofanetto contiene infatti, oltre a oggetti da collezione come un biglietto firmato da Kevin Feige in persona, anche un ulteriore vagonata di curiosità su quello che è stato il più grande successo del Marvel Cinematic Universe (e, in realtà, dell'intera storia del cinema).

I dettagli su cui i fan si sono soffermati, e che sono stati immediatamente diffusi su internet, sono molti: tra questi c'è, ad esempio, la presenza di un personaggio di Iron Man molto amato dai fan Marvel durante una scena con Hulk. Parliamo di Dum-E, il robot che Tony Stark usa come assistente nel suo laboratorio.

Si trattava di una scena di breve durata, ma che avrebbe sicuramente fatto piacere ai fan Marvel che, si sa, sono soliti apprezzare parecchio i riferimenti al passato del Marvel Cinematic Universe (almeno quando si tratta dei film meglio riusciti).

Per la gioia dei Russo, intanto, Avengers: Endgame è stato il film meglio recensito del 2019; una concept art, inoltre, ha svelato l'aspetto iniziale di Rocket in Avengers: Endgame.