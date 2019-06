Ecco quale scena di Captain Marvel Annette Bening ha girato senza dormire!

La professionalità e il talento di un attore si vedono da tanti piccoli dettagli. Nel caso di Annette Bening, nel caso ce ne fosse bisogno, un'ulteriore conferma è arrivata durante Captain Marvel, quando si è prestata al ciak senza batter ciglio nonostante non dormisse da un bel po'!

Nel commento presente nell'edizione home-video del film, infatti, i registi Anna Boden e Ryan Fleck hanno raccontato le condizioni in cui l'attrice ha girato quello che è stato il suo primo ciak per Captain Marvel, ovvero, ironia della sorte, proprio la scena della morte di Mar-Vell.

"Quello è stato il primo giorno di riprese per Annette Bening. Era volata dall'altra parte del Paese, aveva qualcosa di urgente da fare a New York ed era volata via, tornando poi senza aver dormito, ed ha comunque girato la scena della sua morte per noi. Era una richiesta piuttosto impegnativa: 'Hey Annette, come va? Allora, appena scendi dall'aereo vieni qui a morire, va bene? Sei pronta? Andiamo!' E lei è stata irreprensibile. Penso sia una scena veramente difficile per qualunque attore, eppure lei l'ha portata a casa" ha raccontato Fleck.

Gli aneddoti sul ruolo di Annette Bening nel film non finiscono qui: Boden e Fleck, sempre nel commento presente sul DVD, hanno anche parlato del perché l'attrice sia stata scelta per dare il volto all'Intelligenza Suprema oltre che al mentore di Carol. I due registi hanno poi parlato anche del cameo di Stan Lee.