La scena Cap vs Cap di Endgame è stata modificata in corso perché 'difficile da capire'

Continuiamo a parlare del memorabile Avengers: Endgame, ormai film di maggiore incasso nella storia del cinema di cui continuano ad uscire interessanti dettagli sulla produzione, come ad esempio il più recente che riguarda la costruzione della scena di combattimento Cap vs Cap, a quanto pare modificata in corso d'opera.

Il motivo del cambiamento, molto semplicemente, è stata la difficoltà di individuare il Captain America del presente durante il combattimento, visto che inizialmente i due Steve Rogers in costume si sfidavano corpo a corpo entrambi senza maschera, il che ha reso difficile la fruizione per il pubblico dei test screening, mirati proprio a dei feedback ben specifici come ad esempio questo.



Come ha spiegato allora Trent Claus del Lola VFX ai microfoni di Comicbook.com, in fase di montaggio la sequenza è stata "migliorata" aggiungendo al Captain America del passato, quello del primo Avengers, un elmetto, così da renderlo distinguibile da quello del presente, protagonista del capitolo conclusivo dell'Infinity Saga. Ha detto Claus: "Dopo l'applicazione degli effetti speciali sulla controfigura, mascherata in VFX con il volto di Chris Evans, era davvero impossibile distinguerli sul grande schermo, inizialmente, perché entrambi avevano la stessa tuta di Cap ed erano senza elmetto. In fase di montaggio, allora, i Russo hanno deciso di aggiungere l'elmetto al solo Cap del passato, così da rendere tutto più fruibile".



Avengers: Endgame è atteso in Dvd, Blu-ray e 4K Ultra HD il prossimo 12 settembre.