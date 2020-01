Una scena di Avengers: Endgame è una palese citazione al primo Avengers

I richiami al passato del Marvel Cinematic Universe in Avengers: Endgame ci sono e sono anche piuttosto espliciti, soprattutto considerando i tanti viaggi nel tempo che i nostri si trovano a compiere per ritrovare le Gemme dell'Infinito. Una citazione, però, era passata inosservata agli occhi dei più fino ad oggi.

Siamo nella parte finale del film, durante la battaglia decisiva contro Thanos, e la sequenza che prendiamo in esame è una delle più celebri dell'intero film: parliamo del momento in cui Captain America si scopre capace di sollevare Mjolnir e comincia a seminare fulmini e terrore fra le truppe del Titano Pazzo.

Come alcuni fan hanno notato la scena è praticamente identica a quella che vediamo nell'Avengers del 2011 quando Thor si scontra con Hulk: le movenze dei protagonisti e il montaggio della sequenza sono troppo simili per far pensare ad una semplice coincidenza, molto più probabile invece che i Russo abbiano effettivamente voluto omaggiare il film di Joss Whedon replicando una delle scene più famose del suo film.

Per il film dei Russo, comunque, continuano ad arrivare soddisfazioni: Avengers: Endgame ha trionfato ai SAG Award grazie al suo cast di stuntmen; i fan Marvel, però, hanno ancora il dente avvelenato per le mancate nomination agli Oscar ad Avengers: Endgame.