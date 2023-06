In quale scena di Avatar: La via dell'acqua compare Vin Diesel? Il mistero spiegato bene

Oltre alle 5 curiosità da scoprire su Avatar: La via dell'acqua, nuovo film di James Cameron ora disponibile su Disney+, una menzione a parte forse la merita il mistero del fantomatico cameo di Vin Diesel.

Dovete sapere, infatti, che nel 2019 Vin Diesel condivise un suo post social con l'autore di Avatar James Cameron, nel quale il regista spiegava che la star si trovava con lui sul set dei sequel della saga. L'attore di Fast & Furious aveva intitolato il post: "E il viaggio continua...", infarcendolo con gli hashtag #Blessed #Grateful #Avatar. Tutti questi indizi insieme spinsero i fan a credere che Vin Diesel avrebbe avuto un ruolo nei film di Avatar, generando una certa attesa che l'attore negli anni successivi contribuì a stuzzicare con diverse interviste a mezza bocca.

Dunque la domanda è legittima: chi interpreta Vin Diesel in Avatar 2? La risposta è 'nessuno', perché - e ci dispiace infrangere il sogno di una grande Family su Pandora - Vin Diesel non è nel cast di Avatar: La via dell'acqua. Non solo: secondo quanto dichiarato dal produttore Jon Landau, infatti, Vin Diesel non apparirà in nessuno dei sequel di Avatar attualmente in produzione, dato che a quanto pare il post originale della star, l'innocente pallina di neve che ha generato la valanga di rumor durata anni, non era altro che una visita al set del film. "Vin è un gran fan del primo Avatar, e un giorno è venuto a vedere come procedevano le cose con il sequel", ha rivelato Landau in una rivista promozionale rilasciata ad Empire. "Venne semplicemente a visitare il set per vedere cosa stavamo combinando, e quando è uscito quel post le persone lo hanno preso fuori contesto".

Ma questa specifica da parte del co-produttore del franchise è arrivata solo recentemente. Negli anni trascorsi dalla pubblicazione del post incriminato ad oggi, come detto, lo stesso Vin Diesel ha alimentato i rumor sulla sua presenza nei sequel di Avatar, come ad esempio in un'intervista del 2021 quando aveva espressamente parlato del suo "lavoro" su Avatar 2: "Ho passato del tempo con lui, ma non ho ancora filmato niente. Amo James Cameron. Amo James Cameron e amo la sua saga, e penso che sia giusto dire che lavoreremo insieme". Nel post del 2019, dal set di Avatar 2 e 3, l'interprete di Dominic Toretto postava, con una certa dolcezza: "Ho sempre sognato di lavorare con James Cameron, è un artista dal quale si può soltanto imparare. Immagino che tutte le cose arrivino, per chi si sa aspettare."

Non è chiaro a questo punto se Vin Diesel parteciperà davvero alla saga di Avatar in qualche forma, che non sia quella dei post sui social: la buona notizia per lui e per i suoi fan è che le riprese di Avatar 4 e Avatar 5 sono ancora molto lontane dall'essere completate, quindi c'è ancora spazio per lui sul mondo di Pandora.