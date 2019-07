La scena 'a sinistra' di Avengers: Endgame è un'idea di Joe Russo

L'indimenticabile climax di Avengers: Endgame a quanto pare originariamente era privo della battuta "a sinistra", che non era stata inserita nella sceneggiatura ma che Joe Russo ha voluto a tutti i costi nel film Marvel Studios.

A rivelarlo ci hanno pensato i due sceneggiatori del film, Christopher Markus e Stephen McFeely, in una recente intervista con ComicBook:

"Se non ricordo male quella battuta fu un suggerimento di Joe Russo. Era un dialogo che avevamo scritto in Captain America: The Winter Soldier ed è stato soddisfacente riportarla in questo film, perché sappiamo che significa tanto per i fan e per Cap. C'è quel momento in cui sta guardando i suoi compagni quando tornano in vita e quasi sorride perché era pronto a gettarsi contro quell'esercito da solo. Aveva accettato il fatto di dover morire. La tempistica di quella battuta è straordinaria."

Secondo McFeely, inoltre, l'intera sequenza è una riproposizione (ma molto più in grande) di una scena di Captain America: The First Avenger. "È praticamente la scena del vicolo del primo Capitan America. Lui resistere al bullo e continua a farsi prendere a calci in culo costantemente e Bucky arriva in suo soccorso. Adesso, tutti sono arrivati in soccorso."

