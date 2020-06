Scemo & più scemo: l'assurda differenza di salario tra Jim Carrey e Jeff Daniels

All'epoca della produzione di Scemo & più scemo, il mondo aveva appena avuto un assaggio di chi fosse Jim Carrey e di cosa il suo estro comico potesse fare in un film, ma Jeff Daniels era già un attore navigato con diversi ruoli drammatici alle spalle. La differenza di salario tra i due, tuttavia, fu a dir poco enorme.

Durante la pre-produzione della pellicola i fratelli Peter e Bobby Farrelly, registi e sceneggiatori, non avevano la più pallida idea di chi fosse Jim Carrey, ma si convinsero subito a scritturarlo una volta visionato un suo sketch comico del programma In Living Color, di cui Carrey era la star principale. Il successivo grande successo al box-office di Ace Ventura - L'acchiappanimali, tuttavia, non rese semplice il lavoro di ingaggio dell'attore, che ormai poteva essere in grado di negoziare un cachet considerevole, nonostante fosse ancora al suo secondo film da protagonista. Carrey alla fine fu in grado di strappare un accordo da 7 milioni di dollari.

Daniels invece aveva avuto ruoli da comprimario fin dai primi anni '80, lavorando con Milos Forman, James L. Brooks, Woody Allen (per ben due volte), Mike Nichols, Jonathan Demme, tutti film prevalentemente drammatici, e ritagliandosi due ruoli di rilievo nelle commedie Mal d'amore e Amore e magia. Nonostante questa prolifica carriera, Daniels fu pagato solamente 50mila dollari per il ruolo di Harry Dunne in Scemo & più scemo.

Come accaduto per Ace Ventura, anche questo secondo film da protagonista per Carrey si rivelò un successo stratosferico, incassando quasi 250 milioni di dollari a fronte di un budget di appena 17 milioni. Il film vinse due MTV Movie Award (Miglior attore a Jim Carrey e miglior bacio a Lauren Holly e Carrey, i due si sposarono due anni dopo). Dal film furono tratti un prequel e molti anni dopo un sequel, ma entrambi non replicarono il successo dell'originale.