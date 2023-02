Scemo & più Scemo, gli agenti di Jeff Daniels pregarono l'attore di non partecipare

Quando si parla di cinema demenziale, Scemo & più Scemo è senz'altro uno dei primi titoli a cui ci viene da fare appello: il film con Jim Carrey e Jeff Daniels è diventato immediatamente un vero e proprio classico del genere, grazie soprattutto all'incredibile chimica creatasi tra i due attori protagonisti.

Un duo, quello formato da Carrey e Daniels, che non avrebbe però mai preso forma se la cosa fosse dipesa dagli agenti del secondo: non tutti sanno, infatti, che il giorno prima della prova costume per il film il buon Jeff fu contattato da ben tre dei suoi agenti, che senza mezzi termini lo minacciarono di rescindere il loro contratto se il nostro avesse effettivamente accettato la parte.

Ma qual era il motivo di tanta preoccupazione? Stando a quanto raccontato da Daniels, gli agenti erano convinti che Scemo & più Scemo avrebbe letteralmente distrutto la sua credibilità di attore, lasciando a Jim Carrey tutti gli allori e a lui nient'altro che la fama di attore buono soltanto per ruoli demenziali o poco più.

Una previsione quanto mai errata, visti i risultati ottenuti in seguito dalla star di film come Looper e Pleasantville e serie come The Newsroom (valsa al nostro, tra le altre cose, una vittoria agli Emmy e una nomination ai Golden Globe). Insomma, ogni tanto meglio fare di testa propria! Qui, intanto, trovate la nostra recensione di Scemo & più Scemo 2, il sequel del film del 1994.