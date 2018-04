Scelti gli sceneggiatori dell'action comedy con Dave Bautista

Qualche mese fa vi avevamo riportato che Dave Bautista avrebbe prodotto una commedia action di cui sarebbe stato anche il protagonista assoluto.

STXfilms, divisione della società di produzione STX Entertainment di Robert Simonds, ha infatti annunciato che Jon e Erich Hoeber si occuperanno della sceneggiatura di tale commedia, con cui STX spera di dare vita a un nuovo franchise con al centro il personaggio interpretato proprio da Bautista.

“Jon and Erich hanno uno stile di scrittura davvero unico che si combina perfettamente con quello in chiave action/comedy di Dave – ha dichiarato il presidente di STXfilms, Adam Fogelson – Abbiamo avuto una bellissima esperienza lavorando con loro per lo script di The Happytime Murders e non vediamo l’ora di rinnovare questa collaborazione in questo progetto”.

Attualmente senza un titolo ufficiale, il film seguirà la storia di un agente operativo della CIA che si ritrova sottomesso alla volontà di una precoce bambina di nove anni, essendo stato mandato sotto copertura per proteggere la sua famiglia.

Bautista e Jonathan Meisner saranno i produttori esecutivi.

Al di là della collaborazione con la Marvel (riprenderà il suo ruolo di Drax il Distruttore nell’imminente Avengers: Infinity War in Avengers 4 e nel terzo capitolo dei Guardiani della Galassia), Dave Bautista ha partecipato anche al thriller futuristico di prossima uscita Hotel Artemis, con Jodie Foster e Jeff Goldblum, e all’action/adventure Escape Plan: Devil’s Station, dove ha fatto da antagonista per Sylvester Stallone.

L’attore dovrebbe inoltre prender parte allo spin-off di Ip Man, l’action drama di produzione cinese. Anche quando non sia impegnato a salvare la galassia, dunque, non si può certo dire che l'attore se ne stia con le mani in mano. Lo ricordiamo, inoltre, con molto piacere anche nel bellissimo Blade Runner 2049 di Denis Villeneuve.