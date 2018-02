Scelte le interpreti di Diana e della Regina in Harry & Meghan: A Royal Romance

Dopo l’annuncio di alcuni giorni fa degli attori protagonisti del film tv sulla storia tra il Principe Harry e l'attrice Meghan Markle , arrivano oggi i nomi di altre due interpreti che entreranno nel cast in ruoli chiave per la trama. L’attricesarà la Principessa Diana, mentreinterpreterà la Regina Elisabetta II.

Harry & Meghan: A Royal Romance racconta il corteggiamento e la storia d'amore tra un amato principe e la sua nuova fidanzata. Il film esaminerà la storia del Principe Harry e di Meghan Markle, dal momento in cui si sono incontrati dopo essere stati presentati dagli amici, passando per il loro corteggiamento iniziale, quando sono riusciti a tenere nascosta la loro storia d'amore, per poi giungere all'intensa attenzione dei media di tutto il mondo che circondano la loro relazione e la vita di Meghan stessa, attrice americana con un divorzio alle spalle.

Nel 2011 fu la stessa Lifetime a realizzare William & Kate: The Movie, pellicola che raccontava la relazione tra il fratello di Harry, il Principe William, e la sua futura consorte, Kate Middleton. Chiaramente la rete è conscia di ciò che il suo pubblico si aspetta ed è per questo che il film sulle nozze reali sarà prodotto in poco tempo, anticipando così la celebrazione del matrimonio che avverrà il 19 maggio nel castello di Windsor. Le riprese sono attualmente in corso a Vancouver.

Nel cast artistico figurano Parisa Fitz-Henley (Meghan Markle), Murray Fraser (Principe Harry), Robert Lawrenson (Reynolds), Trevor Lerner (Tom Markle), Karin Inghammar (Violet Von Westenholtz), Maxwell Jando (Principe Harry da piccolo).

Harry & Meghan: A Royal Romance è diretto da Menhaj Huda, la quale ha già partecipato in passato allo sviluppo di The Royals, mentre la sceneggiatura è scritta da Scarlett Lacey e Terrence Coli.

Il film verrà trasmesso su Lifetime in primavera.