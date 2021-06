La Scelta - The Choice e i 10 migliori film romantici tratti da Nicholas Sparks

Dal 1996 ad oggi, la prolifica penna di Nicholas Sparks ha dato vita a numerosi romanzi best-seller che hanno ispirato altrettante pellicole romantiche che hanno fatto il pieno al botteghino, da Le pagine della nostra vita al più recente La scelta - The Choice, quest'ultimo di ritorno questa sera nelle tv italiane.

Per l'occasione, abbiamo confrontato i voti degli utenti di IMDb per scoprire quali sono i film tratti dai suoi libri ad aver conquistato maggiormente i favori del pubblico. Come potete vedere qui di seguito, in testa alla lista troviamo ovviamente il già citato Le pagine della nostra vita (The Notebook), commedia romantica con Ryan Gosling e Rachel McAdams tra le più amate degli anni 2000. Seguono poi I passi dell'amore con Mandy Moore e La risposta è nelle stelle con Scott Eastwood.

Ecco la classifica completa:

Le pagine della nostra vita (7.8) I passi dell'amore (7.3) La risposta è nelle stelle (7.1) Vicino a te non ho paura (6.7) The Best of Me - Il meglio di me (6.7) La scelta - The Choice (6.6) Ho cercato il tuo nome (6.5) Dear John (6.3) Le parole che non ti ho detto (6.2) The Last Song (6.0)

Quali sono i vostri film preferiti tra quelli tratti da Sparks? Come sempre, fateci sapere la vostra nei commenti.