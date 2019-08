Uno scatto inedito di Hugh Jackman come Wolverine dal set di X-Men 2

Sono passati già due anni da quando Hugh Jackman ha deciso di dire 'addio' al personaggio di Wolverine nella saga cinematografica dedicata agli X-Men con il suo Logan - The Wolverine, diretto da James Mangold.

Da allora la Twentieth Century Fox è stata acquisita dalla Walt Disney Pictures ed i personaggi dei mutanti sono tornati in mano ai Marvel Studios, i quali procederanno con un reboot totale che li integrerà all'interno del loro Marvel Cinematic Universe.

Eppure, i fan non dimenticano la performance dell'attore nei panni dell'artigliato mutante, il quale, adesso, ha condiviso in rete - soprattutto per i nostalgici - un'inedita foto dietro le quinte dal set di X-Men 2 del 2003 in cui lo vediamo al fianco del produttore Ralph Winter e del primo assistente alla regia, Lee Cleary. Potete trovare la foto condivisa su Instagram dall'attore qui sotto.

Chissà se l'attore avrà l'opportunità di tornare nel MCU nei panni di qualche altro personaggio o, addirittura, dello stesso Wolverine (anche se la Marvel tenderà per un reboot). Attori come Brian Cox già si sono detti aperta a tale possibilità.

Jackman ha interpretato il personaggio in X-Men del 2000, il già citato X-Men 2 del 2003 (che, stando alle intenzioni principali, includeva la saga di Fenice Nera), X-Men - Conflitto finale del 2006, X-Men le origini: Wolverine (2009), Wolverine - L'Immortale (2013), X-Men - Giorni di un futuro passato (2014) e Logan - The Wolverine (2017), senza dimenticarsi dei suoi camei in X-Men - L'inizio (2011) e X-Men: Apocalisse (2016).