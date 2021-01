Una scatenata dozzina, Zach Braff si unisce al cast del remake Disney+

Come scrive il puntualissimo Hollywood Reporter, l'amatissimo Zach Braff di Scurbs si è ufficialmente unito a Gabrielle Union nell'annunciato reboot di Una scatenata dozzina targato Disney+, che ricordiamo essere co-sceneggiato dalla stimata e talentuosa Kenya Barris (Black-ish).

Come riporta il sito americano, Braff vestirà i panni del patriarca della famiglia e marito della Union, anche se non sappiamo ancora i nomi dei personaggi né la struttura del progetto.



La storia di Una scatenata dozzina si concentra su una famiglia allargata di 12 persone con una quotidianità davvero frenetica. Gail Lerner sarà alla regia mentre Shawn Levy e la stessa Gabrielle Union figureranno come produttori esecutivi.



Si tratta della terza versione cinematografica, dopo quelle precedenti del 1950, basata sulla reale vita di Frank Bunker Gilbreth Jr. e quella più conosciuta del 2003 con Steve Martin e Bonnie Hunt, diretta da Shawn Levy.



Distribuito da 20th Century Fox, Una scatenata dozzina di Shawn Levy ha incassato 190 milioni di dollari in tutto il mondo, aprendo la strada ad un sequel uscito nel 2005. Gabrielle Union, protagonista femminile del progetto, è nota per aver partecipato a diverse pellicole cinematografiche conosciute come 10 cose che odio di te, Bad Boys II di Michael Bay, The Birth of a Nation - Il risveglio di un popolo e The Public di Emilio Estevez.