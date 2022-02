Una Scatenata Dozzina: Zach Braff ha una famiglia fuori misura nel trailer del nuovo film

Sapevamo già da tempo che un remake di Una Scatenata Dozzina sarebbe arrivato su Disney+, ma adesso possiamo finalmente vedere un poster e un primo trailer ufficiale del film con Zach Braff e Gabrielle Union.

La piattaforma streaming Disney+ continua a regalarci ogni mese nuovi contenuti originali, e alcuni di questi si ispirano a vecchi successi del grande schermo come il reboot di Home Alone, o in questo caso il remake di Una Scatenata Dozzina.

Il film del 2003 con Steve Martin e Bonnie Hunt, che ha poi avuto anche un sequel due anni più tardi (Il Ritorno della Scatenata Dozzina) è stato infatti rivisitato in salsa ancor più moderna dal servizio streaming della Casa di Topolino, che ha messo Zach Braff e Gabrielle Union a capo di una famiglia di 10 figli, come si può vedere anche dal poster e dal trailer che trovate anche in allegato alla notizia.

Questa volta si tratta in realtà di due famiglie messe insieme (sembra che i due personaggi principali si siano infatti risposati, portandosi dietro ognuno i propri figli), ma il caos che ne deriverà non pare certo essere da meno di quello che i 12 originali causavano ai poveri Tom e Kate Baker nei vecchi film.

Se, tuttavia, la pellicola verrà gradita dal pubblico di oggi come quelle a cui si ispira furono apprezzate da quello dei primi anni 2000 lo scopriremo solo il 18 marzo, quando Una Scatenata Dozzina arriverà su Disney+.