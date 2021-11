Una Scatenata Dozzina, quando arriva il remake di Disney+? Scopriamolo

Tra i tanti annunci del Disney+ Day sono arrivate anche nuove informazioni sul remake di Una Scatenata Dozzina, annunciato per la prima volta nel 2019. Quando arriverà sulla piattaforma?

Disney+ sta attingendo all'immenso catalogo Disney/FOX per ampliare a sua volta il suo con nuove produzioni ispirati ai grandi titoli di successo del passato, come ad esempio il reboot di Home Alone, il nuovo live-action di Pinocchio, e dei remake animati dei film di Diario di una Schiappa.

Ma anche un altro rifacimento è in arrivo sulla piattaforma: quello di Una Scatenata Dozzina, la cui prima versione risale al 1950, ma che trova forse la sua più celebre iterazione nel 2003, nella pellicola con protagonisti Steve Martin e Bonnie Hunt, seguito poi nel 2005 da un secondo capitolo.

Questa volta le star del lungometraggio saranno l'attore di Scrubs Zach Braff e l'attrice di Ragazze nel Pallone Gabrielle Union, che hanno descritto la pellicola come "una versione aggiornata della classica commedia familiare, incentrata su una famiglia multietnica con 12 figli che cerca di trovare un equilibrio tra il caos casalingo e l'attività di famiglia".

Una Scatenata Dozzina arriverà nel mese di marzo 2022 su Disney+, ma solo più in là ci verrà comunicata la data esatta del suo debutto sulla piattaforma.