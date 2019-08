Una Scatenata Dozzina: arriva il reboot targato Disney+?

La piattaforma digitale Disney+ avrà numerosi film al lancio disponibili per tutti gli appassionati, ma tra questi anche numerose produzioni originali e film realizzati esclusivamente per questa nuova piattaforma.

Bob Iger della Walt Disney Pictures aveva già svelato che la piattaforma digitale Disney+ ospiterà numerosi reboot di franchise famosi dello studio, e tra questi anche uno dedicato ad Una Scatenata dozzina, uno dei classici della commedia anni 2000. Come confermato da The Disinsider e da HNEntertainment, un reboot di Una Scatenata dozzina è effettivamente in arrivo come pellicola e non come serial televisivo.

Gail Lerner, produttrice di serial come Happy Endings e Will & Grace, è in trattative per dirigerlo. Kenya Barris e Jenifer Rice-Genzuk (Grown-ish e Black-ish) scriveranno la pellicola che sarà prodotta da Barris e da Donald J. Lee Jr.

Una Scatenata Dozzina è basata su un libro del 1948 adattato dalla Fox nel 1950 e con un cast che comprendeva Clifton Webb e Myrna Loy. Cinquant'anni dopo, la Fox ha realizzato un reboot con Steve Martin che è stato un discreto successo, tanto da guadagnarsi anche un sequel nel 2005. Il reboot prodotto per Disney+ potrebbe arrivare entro la fine del 2020.

Tra gli altri reboot annunciati per Disney+ anche Una notte al museo, Diario di una schiappa e Mamma, ho perso l'aereo.