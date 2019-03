Scary Stories to Tell in The Dark: primo trailer per l'horror prodotto da Del Toro

CBS Films ha diffuso in streaming il primo trailer ufficiale di Scary Stories to Tell in The Dark, l'horror tratto dall'omonima serie di libri per ragazzi scritta da Alvin Schwartz.

Ambientato a Mill Valley in Pennsylvania, il filmato mostra un gruppo di ragazzi addentrarsi in una casa abbandonata e scorprire un misterioso libro. Una volta iniziate a leggere le terribili storie che contiene, i ragazzi scopriranno che non sono loro a leggere il libro, ma è il libro stesso ha scrutare dentro ognuno di loro, portando alla luce le maggiori paure del gruppo. Le scene mostrate scorrono sulle note, rallentate, di Over the Rainbow, celebre brano contenuto nel film Il mago di Oz del 1939.

La pellicola prodotta da Guillermo del Toro è tratta dalla serie di libri pubblicati tra il 1981 e il 1991 che si avvalevano anche delle illustrazioni di Stephen Gammell, e vede alla regia André Øvredal, apprezzato per il thriller horror Autopsy; la sceneggiatura è firmata dallo stesso Del Toro insieme a Daniel e Kevin Hageman. Nel cast troviamo Zoe Colletti (Annie), Austin Abrams (Brad’s Status, Tragedy Girls), Gabriel Rush (Moonrise Kingdom, The Grand Budapest Hotel), Michael Garza (Wayward Pines, The Hunger Games: Mockingjay – Part 1), Austin Zajur (Fist Fight, Kidding), Dean Norris (Breaking Bad), Gil Bellows (Patriot, Jett), Lorraine Toussaint (Into The Badlands, Selma, Orange Is The New Black) e Natalie Ganzhorn (Make it Pop, Wet Bum).

Il poster di Scary Stories to Tell in The Dark è stato diffuso ieri e il film approderà nelle sale statunitensi il prossimo 9 agosto, mentre in Italia dovremo attendere l'ottobre successivo.