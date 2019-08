Scary Stories to Tell in the Dark: ecco lo spot "Season of the Witch" con Lana Del Rey

Dopo l'inquietante trailer delle scorse settimane, CBS Films ha diffuso in rete un nuovo spot ufficiale di Scary Stories to Tell in the Dark dedicato alla cover di "Season of the Witch" cantata da Lana Del Rey.

Come sempre potete trovare lo spot all'interno della notizia.

"Ammiro la musica di Lana da tempo e ho sentito che sarebbe andata alla grande con 'Season of the Witch' - che avrebbe usato la sua alchimia per trasformarla" ha dichiarato Guillermo del Toro, qui in veste di produttore. "E' una grande artista ed è stata una fantastica collaboratrice per questa avventura. E' un onore per me averla incontrata."

Adattamento cinematografico dell'omonima serie di romanzi dell'orrore per ragazzi di Alvin Schwartz, il film è ambientato nell'America del 1968 (due anni dopo l'uscita di "Season of the Witch" di Donovan), per la precisione della piccola città di Mill Valley, un luogo dove da generazioni imcombe l'ombra della famiglia Bellows. E' nella loro villa, infatti, che la giovane Sarah trasforma la sua travagliata vita in una serie di storie spaventose scrivendo un libro che trascende il tempo.

Scary Stories to Tell in the Dark debutterà nelle sale italiane il 24 ottobre 2019. Il film prodotto da del Toro è stato classificato ufficialmente PG-13.