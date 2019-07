Scary Stories to Tell in the Dark: nuovo spot tv del film prodotto da Guillermo del Toro

Un nuovo spot di Scary Stories to Tell in the Dark è stato diffuso poche ore fa. Il film è l'adattamento della serie di romanzi di Alvin Schwartz, co-scritto e prodotto da Guillermo del Toro. Il film uscirà nelle sale americane il prossimo mese di agosto. Nel video si vede la protagonista, Zoe Colletti, nel ruolo di Stella Michaels.

Scary Stories to Tell in the Dark racconta la storia di una ragazza tormentata dalla scomparsa della madre durante la notte di Halloween.

Dopo la scomparsa della genitrice, Stella pensa che il padre sappia qualcosa più di quanto egli voglia dire.

Alcuni anni dopo Stella e gli amici vengono coinvolti in uno scherzo di Halloween che purtroppo finisce molto male.

Potrebbe essere colpa di uno spirito vendicativo che cerca di perseguitare i teenager con le sue storie terrificanti?



Il cast di Scary Stories to Tell in the Dark è composto anche da Michael Garza, Austin Abrams, Dean Norris e Gil Bellows.

Il film avrà un PG-13 e nel nuovo trailer di qualche settimana fa sono state presentate diverse scene terrificanti che vedremo nel film, diretto dal regista norvegese André Øvredal. Guillermo del Toro lavorerà ad un nuovo adattamento della fiaba di Pinocchio, che vedrà anche una versione di Matteo Garrone, con Roberto Benigni negli inediti panni di Geppetto e un cast ricco di star del cinema italiano.