Scary Stories to Tell in the Dark: nuovo poster per il film prodotto da Guillermo Del Toro

Dopo i primi teaser diffusi il mese scorso, l'account ufficiale di Scary Stories to Tell in The Dark ha pubblicato anche un nuovo poster ufficiale, anticipando che questa settimana farà molta paura, che sia un indizio sull'arrivo del primo trailer ufficiale?

Il poster, che potete trovare in calce alla notizia, è dedicato ad una delle storie di cui sarà composto ilm film, ovvero "The Red Spot".

Scary Stories to Tell in the Dark, diretto da Andrè Øvredal e scritto dallo stesso regista insieme a Daniel Kevin Hageman, è l'adattamento dell'omonima serie di libri pubblicata negli anni 80 e scritta da Alvin Schwartz. Il film seguirà le vicende di un gruppo di ragazzi che dovrà risolvere un mistero legato a diverse morti macabre avvenute nella loro piccola cittadina.

Il film è prodotto da Guillermo Del Toro, che, per gioia dei suoi estimatori e degli amanti del genere, ha confermato che il design dei mostri sarà molto fedele alla loro versione originale, ovvero le apprezzatissime illustrazioni di Stephen Gammell.

Scary Stories to Tell in the Dark vedrà come protagonisti, tra gli altri, Zoe Coletti, Michael Garza e Austin Zajur, per un'uscita prevista nelle sale americane il prossimo 9 agosto. Per scoprire se sarà effettivamente la settimana in cui debutterà il primo trailer restate sintonizzati sulle nostre pagine.