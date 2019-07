Scary Stories to Tell in the Dark: Guillermo del Toro sull'evitare il film a episodi

Nel corso dell'ultima edizione del Comic-Con di San Diego si è svolto anche il panel dedicato all'atteso horror Scary Stories to Tell in the Dark, scritto, prodotto e fortemente voluto da Guillermo del Toro e diretto da André Øvredal.

Proprio Del Toro al Comic-Con ha risposto ad alcune domande poste da Bloody Disgusting svelando anche alcune difficoltà nel suo lavoro di adattamento volto a costruire una storia complessa ricavata dal materiale narrativo letterario per evitare la canonica costruzione di un banale film antologico ad episodi come avviene spesso in questi casi.

"Quando abbiamo iniziato a parlarne circa cinque anni fa, ho dovuto pensarci parecchio. I film antologici sono brutti proprio come le peggiori storie che raccontano al loro interno. Non sono mai belli come le storie migliori che potremmo trovarci".

Del Toro ha quindi citato il suo Il labirinto del fauno come vera e propria chiave di svolta per risolvere i problemi della narrazione di Scary Stories to Tell in the Dark. Causalmente proprio il film che gli ha dato il riconoscimento di misura internazionale. "Ricordo che per Il labirinto del fauno avevo creato il libro chiamato Book of Crossroads, sarebbe splendido pensai se avessimo potuto avere un libro che ci leggesse dentro e che scrive quello di cui ha più paura. Poi il tema divenne le storie che ci raccontavamo".

Il film è tratto dall’omonimo e terrificante bestseller di Alvin Schwartz, autore cult della narrativa horror, famoso per la sua prolifica produzione letteraria dedicata a opere che hanno esplorato il folklore della cultura americana muovendosi tra miti, leggende e racconti di paura. Scary Stories to Tell in the Dark fa parte di una saga letteraria pubblicata tra il 1981 e il 1991, corredata da illustrazioni originali di Stephen Grammel e composta da 29 storie tra magia e terrore: a queste Guillermo Del Toro si è ispirato per scrivere la sceneggiatura insieme a Patrick Melton e Marcus Dunstan.

Il trailer italiano di Scary Stories to Tell in the Dark è stato diffuso recentemente e ne anticipa l'uscita programmata per ottobre 2019 nelle nostre sale.