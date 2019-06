Scary Stories to Tell in the Dark: Guillermo del Toro introduce altri dettagli

Scary Stories to Tell in the Dark è stata l'occasione per dare vita ad una serie di storie horror classiche, tutte rivolte verso lettori più giovani. E lo stesso sarà il film che, come evidenzia il trailer, non risparmierà momenti di puro terrore allo spettatore. Sul progetto sono tornati recentemente a parlare Guillermo del Toro e André Øvredal.

"Voglio che questo sia un bel family horror. La famiglia è un orrore di per sé ma a volte, con latte e biscotti, puoi vedere qualcosa di carino" ha spiegato Guillermo del Toro.

I libri sono stati scritti da Alvin Schwartz e presentano le illustrazioni di Stephen Gammell.

Il regista, André Øvredal, ha spiegato quanto volesse onorare il materiale originale:"Non volevamo essere troppo per i giovani ma volevamo onorare il fatto che i libri fossero per un pubblico 'più giovane'. Volevamo onorare il materiale e le storie".



La trama di Scary Stories to Tell in the Dark è ambientata in America nel 1968. Lontano dai disordini delle grandi città, nella piccola comunità di Mill Valley si trova una villa. Sarah è una ragazza con degli orribili segreti e ha trasformato la sua tormentata vita in una serie di storie spaventose, scritto in un libro che racconta vicende sin troppo vere per un gruppo di adolescenti che scoprono la terrificante abitazione di Sarah.

"Quando sei un bambino sei curioso di due cose" ha continuato del Toro "Sesso e morte. Il resto lo puoi capire in un manuale. Molti genitori si allontanano da queste cose. Ma viviamo nel mondo reale. Abbiamo bisogno di conoscere l'oscurità per conoscere la luce".

Il nuovo trailer mostra alcune sequenze terrificanti del film. La data d'uscita ufficiale di Scary Stories to Tell in the Dark è fissata al 9 agosto.