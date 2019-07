Scary Stories To Tell in the Dark: il film prodotto da Guillermo del Toro avrà il PG-13

La serie originale letteraria di Scary Stories To Tell in the Dark è nata per essere proposta ad un pubblico di giovani lettori ma come molti di loro sapranno, non ha mai evitato argomenti spaventosi. Non solo le storie di Alvin Schwartz erano inquietanti ma anche le illustrazioni di Stephen Gammell lo erano e hanno affascinato miriadi di fan.

Guillermo del Toro e André Øvredal hanno collaborato insieme per offrire al pubblico cinematografico un efficace adattamento della serie letteraria, con la MPAA che ha attribuito al film un rating PG-13, confermando come l'opera affronti lo spirito inquietante dei libri.

Box-Office Mojo ha spiegato che il film ha ottenuto il punteggio che riguarda 'terrorismo/violenza, immagini disturbanti, elementi tematici, linguaggio inclusi epiteti razziali e brevi riferimenti sessuali'.



La sinossi del film racconta di come la storia si svolga nell'America del 1968. Il vento del cambiamento sa soffiando ma...lontano dai disordini cittadini, in una villa alla periferia di Mill Valley, vive Sarah, una ragazza con orribili segreti, che trasforma la sua tormentata vita in una serie di storie spaventose, scritte in un libro che trascende le storie del tempo e che si rivelano fin troppo vere per un gruppo di adolescenti che scoprono la casa di Sarah.

Il rating PG-13 potrebbe essere una valutazione molto forte per gli spettatori più giovani ma Guillermo del Toro spera che il film possa piacere anche alle famiglie.

"Quando sei un bambino sei curioso di due cose: sesso e morte. Il resto lo puoi capire in un manuale. Molti genitori si allontanano da queste cose. Ma viviamo nel mondo reale. Abbiamo bisogno di conoscere l'oscurità per conoscere la luce".

Il nuovo trailer ha mostrato alcuni nuovi dettagli interessanti ma altrettante novità sono state presentate da Guillermo del Toro. Scary Stories To Tell in the Dark uscirà nelle sale italiane ad ottobre.