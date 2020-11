Scary Stories to Tell in the Dark, arrivano i primi dettagli sul sequel

Stando alle parole dello stesso regista André Ovredal, sarebbe già in lavorazione un sequel dell'apprezzato Scary Stories to Tell in the Dark, horror uscito nel 2019 prodotto dal grande Guillermo Del Toro che con un budget di appena 25 milioni ne ha incassati in tutto il mondo la bellezza di 104 milioni.

Il film è basato su di una serie di libri ideati da Stephen Gammell ricchi di disegni e schizzi terrificanti e agghiaccianti, e proprio il regista di Mortal e del primo capitolo di quello che a quanto pare diverrà un franchise cinematografico ha rivelato che il secondo film farà molto più uso di questi affascinanti bozzetti originali.



Ovredal sostiene che si sta "attualmente lavorando a una sceneggiatura che attingerà molto di più dallo straordinario lavoro di Gammell". Per quanto riguarda il reale stato del progetto, Ovredal dice: "Dal punto di vista produttivo siamo al momento in tenuta, cioè è in programma, ma stiamo ancora sviluppando la storia, il che è un processo che richiede ovviamente tempo perché non ha senso fare un sequel se non si tratti di qualcosa di elevato e fantastico e idealmente migliore del primo film".



Cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti. Vi lasciamo nel frattempo alla nostra recensione di Scary Stories to Tell in the Dark.