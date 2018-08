Scary Stories to Tell in the Dark: Zoe Colletti sarà la protagonista del film

La giovane attrice Zoe Colletti farà parte del cast di Scary Stories to Tell in the Dark, il nuovo film prodotto da Guillermo Del Toro e basato sull'omonimo bestseller scritto da Alvin Schwartz.

Questa mattina vi avevamo riferito del tweet col quale il regista de La Forma dell'Acqua aveva annunciato che le riprese del film sarebbero iniziate nei prossimi giorni a Toronto. Nell'articolo, uscito qualche ora fa, affermavamo che i primi membri del cast sarebbero stati annunciati presto ... ma non potevamo immaginare che i nuovi aggiornamenti sarebbero arrivati così presto!

Zoe Colletti ha esordito nel remake di Annie - La Felicità è Contagiosa, prodotto dalla Sony e con protagonisti Jamie Foxx, Cameron Diaz e Quvenzhane Wallis. La giovane attrice apparirà nell'esordio alla regia di Paul Dano, Wildlife, al fianco di Jake Ghyllenhaal e Carey Mulligan, e nei panni di Jamie Bell nel film indipendente Skin, con Vera Farmiga e Danielle Macdonald. E' la sorella minore di Ian Colletti, che interpreta Eugene "Faccia da Culo" Root nella serie televisiva di AMC, Preacher.

Scary Stories to Tell in the Dark segue un gruppo di giovani adolescenti che devono risolvere il mistero relativo alle tante morti improvvise e macabre avvenute nella loro piccola città. Steve Bertram, presidente di eOne di film, ha detto che il film è uno "spettacolo tanto divertente quanto freddo, che sarà in grado di far saltare sulle sedie il pubblico di tutto il mondo."

Il film sarà diretto da André Øvredal (Autopsy, Trollhunter), mentre la sceneggiatura è stata scritta a quattro mani da Daniel e Kevin Hageman. Qualche tempo fa Del Toro aveva preso in considerazione l'idea di dirigere il film, ma ha poi deciso di rimanere nel progetto solo in veste di produttore.

Entertainment One distribuirà il progetto in Canada, Regno Unito, Australia, Nuova Zelanda, Germania, Benelux, Spagna, Austria e Svizzera. CBS Films lo distribuirà negli Stati Uniti tramite Lionsgate.