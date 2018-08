Scary Stories to Tell in the Dark userà un design iconico per i mostri del film

Scary Stories to Tell in the Dark, il nuovo film prodotto dal regista premio Oscar Guillermo del Toro, utilizzerà dei look iconici per il design di mostri che compariranno nel corso della storia.

Uno dei motivi per cui la trilogia di romanzi scritta da Alvin Schwartz è stata un successo così memorabile è rappresentato dalle fantastiche ed inquietanti illustrazioni di Stephen Gammell. Qualche ora fa su Twitter un utente del celebre social network ha interpellato il regista de La Forma dell'Acqua sulla possibilità che i mostri del film assomiglino a quelli del romanzo, e Del Toro ha risposto con un semplice: "Si".

Come al solito, trovate il tweet in calce all'articolo.

Scary Stories to Tell in the Dark segue un gruppo di giovani adolescenti che devono risolvere il mistero relativo alle tante morti improvvise e macabre avvenute nella loro piccola città. Steve Bertram, presidente di eOne di film, ha detto che il film è uno "spettacolo tanto divertente quanto freddo, che sarà in grado di far saltare sulle sedie il pubblico di tutto il mondo."

Il film sarà diretto da André Øvredal (Autopsy, Trollhunter), mentre la sceneggiatura è stata scritta a quattro mani da Daniel e Kevin Hageman. Qualche tempo fa Del Toro aveva preso in considerazione l'idea di dirigere il film, ma ha poi deciso di rimanere nel progetto solo in veste di produttore. Entertainment One distribuirà il progetto in Canada, Regno Unito, Australia, Nuova Zelanda, Germania, Benelux, Spagna, Austria e Svizzera. CBS Films lo distribuirà negli Stati Uniti tramite Lionsgate.

Nel cast Zoe Colletti, Austin Abrams (Brad’s Status, Tragedy Girls), Gabriel Rush (Moonrise Kingdom, The Grand Budapest Hotel), Michael Garza (Wayward Pines, The Hunger Games: Il canto della rivolta – Part 1), Austin Zajur (Fist Fight, Kidding) e Natalie Ganzhorn (Make it Pop, Wet Bum).