Scary Stories to Tell in the Dark: riprese del film inizieranno molto presto

Nelle scorse ore il regista premio Oscar Guillermo Del Toro ha comunicato, sulla sua pagina ufficiale sul social network Twitter, che le riprese di Scary Stories to Tell in the Dark inizierà a Toronto entro pochi giorni.

Purtroppo non è stata rivelata alcuna data di uscita ufficiale, ma considerati i tempi standard per una produzione è facile supporre che - salvo imprevisti - il film arriverà nelle sale entro la fine del 2019.

Scary Stories to Tell in the Dark segue un gruppo di giovani adolescenti che devono risolvere il mistero relativo alle tante morti improvvise e macabre avvenute nella loro piccola città. Steve Bertram, presidente di eOne di film, ha detto che il film è uno "spettacolo tanto divertente quanto freddo, che sarà in grado di far saltare sulle sedie il pubblico di tutto il mondo."

Il film sarà diretto da André Øvredal (Autopsy, Trollhunter), mentre la sceneggiatura è stata scritta a quattro mani da Daniel e Kevin Hageman. Qualche tempo fa Del Toro aveva preso in considerazione l'idea di dirigere il film, ma ha poi deciso di rimanere nel progetto solo in veste di produttore. Nessun membro del cast è stato ancora annunciato, ma è probabile che nuove notizie in merito arriveranno presto.

Entertainment One distribuirà il progetto in Canada, Regno Unito, Australia, Nuova Zelanda, Germania, Benelux, Spagna, Austria e Svizzera. CBS Films lo distribuirà negli Stati Uniti tramite Lionsgate.