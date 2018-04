Scary Stories to Tell in the Dark: Guillermo del Toro scriverà e produrrà il film

Secondo quanto rivelato da Variety, Guillermo del Toro produrrà e co-scriverà l’adattamento cinematografico di Scary Stories to Tell in the Dark.

Prodotto da CBS Films e Entertainment One, si tratta dell’adattamento della celebre serie di romanzi di Alvin Schwartz e alla regia troveremo André Øvredal (The Autopsy of Jane Doe), già noto per aver diretto il film Troll Hunter, candidato ai Saturn Awards nel 2011. Del Toro scriverà la sceneggiatura con l’aiuto di Daniel e Kevin Hageman.

Scary Stories to Tell in the Dark segue la storia di un giovane gruppo di adolescenti che deve risolvere il mistero che circonda le improvvise e macabre morti avvenute nella loro piccola cittadina. Steve Bertram, presidente della sezione film, televisione e digitale di eOne, ha dichiarato che il film è “una corsa estremamente divertente che farà balzare dalla poltrona il pubblico di tutto il mondo”.

Entertainment One distribuirà la pellicola in Canada, Regno Unito, Australia, Nuova Zelanda, Germania, Spagna, Austria e Svizzera, mentre CBS Films si occuperà della distribuzione negli Stati Uniti tramite la sua Lionsgate.

Alla produzione troviamo Sean Daniel, Elizabeth Grave, Jason F. Brown, e J. Miles Dale. Le riprese dovrebbero avere inizio questa estate in quel di Toronto. Guillermo del Toro, lo ricordiamo, ha conquistato l’ultima cerimonia dei Premi Oscar (con i premi alla regia e al miglior film) con il suo ultimo La forma dell’acqua – The Shape of Water.