Scary Stories to Tell in the Dark: ecco il cast del film prodotto da Guillermo Del Toro

In seguito al recente annuncio della protagonista Zoe Colletti, ecco rivelati i nuovi membri del cast di Scary Stories to Tell in the Dark, film basato sull'omonimo bestseller scritto da Alvin Schwartz.

Parteciperanno alla pellicola: Austin Abrams (Brad’s Status, Tragedy Girls), Gabriel Rush (Moonrise Kingdom, The Grand Budapest Hotel), Michael Garza (Wayward Pines, The Hunger Games: Il canto della rivolta – Part 1), Austin Zajur (Fist Fight, Kidding) e Natalie Ganzhorn (Make it Pop, Wet Bum).

"Abbiamo passato mesi per cercare di mettere insieme il giusto gruppo di attori che ci aiutasse a realizzare il più terrificante adattamento che potessimo immaginare." ha detto il regista André Øvredal.

Guillermo Del Toro ha poi aggiunto: "Sono onorato di sostenere la visione di André e dare vita all'incredibile mondo di Scary Stories sul grande schermo insieme ai nostri partner."

Il film sarà diretto da Øvredal e co-scritto da Daniel e Kevin Hageman in collaborazione con Del Toro, Patrick Melton e Marcus Dunstan. Qualche tempo fa Del Toro aveva preso in considerazione l'idea di dirigere il film, ma ha poi deciso di rimanere nel progetto solo in veste di produttore. Le riprese della pellicola inizieranno questa settimana.

Scary Stories to Tell in the Dark segue le vicende di un gruppo di giovani adolescenti che devono risolvere il mistero relativo alle tante morti improvvise e macabre avvenute nella loro piccola città. Steve Bertram, presidente di eOne di film, ha detto che il film è uno "spettacolo tanto divertente quanto freddo, che sarà in grado di far saltare sulle sedie il pubblico di tutto il mondo."

La data di uscita del film non è ancora stata rivelata, ma dovrebbe arrivare nelle sale nel corso del 2019.