Scary Stories To Tell In The Dark: la Donna Pallida nel terrificante nuovo poster

Dopo un primo, inquietante poster, Scary Stories To Tell In The Dark torna a mostrarsi con un del nuovo materiale promozionale: questa volta viene presentata la terrificante Donna Pallida, una dei mostri che incontreremo lungo il film di André Øvredal.

Come al solito, potete trovare il poster in calce all'articolo: l'immagine, dal retrogusto impressionista grazie alle fortissime luci al neon rosse, ricorda non poco nell'ambientazione Autopsy, secondo ottimo film del regista norvegese dopo il buon esordio con il mockumentary Trollhunter.

A giudicare dal design della Donna Pallida, sembrano confermate delle passate dichiarazioni del produttore Guillermo Del Toro, che aveva assicurato che il film avrebbe utilizzato come fonte di ispirazione principale le inquietanti illustrazioni di Stephen Gammell, che avevano definito il look e le atmosfere dei fortunati romanzi di Alvin Schwartz.

Nella giornata di oggi, inoltre, la Lionsgate dovrebbe pubblicare anche il nuovo trailer ufficiale del film, perciò tutti i fan del cinema dell'orrore farebbero meglio a rimanere sintonizzati sui nostri canali: con i suoi due film precedenti André Øvredal si è dimostrato una delle voci più interessanti e da tenere d'occhio del panorama horror nord-europeo, e questo suo secondo progetto in lingua inglese potrebbe, anche grazie alla partecipazione di Del Toro, segnare la definitiva consacrazione.

Vi ricordiamo che il film uscirà negli Stati Uniti il 9 agosto, mentre in Italia dovrebbe arrivare ad ottobre prossimo.