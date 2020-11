Scary Movie, ricordate il folle Doofy? Dave Sheridan vorrebbe lo spin-off!

Dopo il successo di Scream di Wes Craven e il ritorno degli slasher adolescenziali, Scary Movie aveva l'obiettivo di deridere la retorica di quei film, inaugurando un franchise di successo sin da primo film, uscito nel 2000. Il primo episodio cinematografico della saga aveva tra i protagonisti uno dei personaggi più iconici, l'agente Doofy.

Dave Sheridan ha interpretato il personaggio, parodia dell'agente Dewey di Scream, interpretato da David Arquette. Di recente Sheridan ha spiegato nel dettaglio come spera di riportare il personaggio in una serie di cortometraggi che gli permetteranno di riportare sullo schermo uno delle icone horror più note del cinema.



In Scary Movie una piccola cittadina della provincia americana viene terrorizzata da un killer sconosciuto, in una vicenda che si snoda simile a quella di Scream, e con la scena finale simile a I soliti sospetti che svela come dietro alla maschera di Ghostface si celi l'imbranato agente Doofy.

"Potrebbe essere una storia davvero divertente e accattivante su 'Chi è Doofy?' e 'Chi è il ragazzo che interpreta Doofy?'. Perché alla fine del film mi tolgo i baffi e mi pettino i capelli, mi strappo la t-shirt e svelo di essere un bel ragazzo" ha spiegato Sheridan al podcast The Production Meeting.

"Sarebbe come un'antologia. Sarebbero tutti cortometraggi di serial killer à la carte. Potrebbero essere scelti degli attori comici. Penso che rientrerebbe anche nel regno della parodia quelle recenti che non sono ancora state fatte come Halloween e Annabelle" ha spiegato Sheridan.



Anna Faris ha festeggiato il ventesimo anniversario di Scary Movie e su Everyeye potete trovare la recensione del primo sequel di Scary Movie.