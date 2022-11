Scary Movie, Regina Hall risponde ad Anna Faris: 'Un nuovo film? Sarebbe divertente'

Sono passati ormai quasi 10 anni dai deludenti risultati di Scary Movie 5, di gran lunga il peggior capitolo della saga per quanto riguarda incassi e accoglienza di pubblico e critica: per Anna Faris e Regina Hall il franchise è però fermo al quarto capitolo datato 2006, e le due sembrano tutt'altro che contrarie ad un possibile ritorno in scena.

Qualche tempo fa avevamo visto Anna Faris festeggiare i 20 anni di Scary Movie, mentre più di recente l'attrice aveva chiamato a raccolta le sue co-star nella speranza di ricevere l'ok per un possibile sesto capitolo: appello che in queste ore è stato raccolto da Regina Hall, che proprio come la sua collega è sembrata decisamente aperta all'eventualità.

"Io dissi che avremmo dovuto fare una reunion, ma ormai non può essere una reunion per i 20 anni, siamo troppo in ritardo per quello. Sarebbe una reunion per i 23 anni, chi farebbe mai una reunion per i 23 anni? Ho pensato: 'Mi piacerebbe vedere dove sono [quei personaggi] adesso!' Non penso siano in un bel posto, ma sarebbe divertente scoprirlo" sono state le parole dell'attrice.

Cosa ne dite? Pensate che i tempi siano maturi per uno Scary Movie 6? Diteci la vostra nei commenti! Qui, nell'attesa, vi lasciamo la nostra recensione di Scary Movie 5.