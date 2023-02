Scary Movie, Anna Faris ricorda: 'Non pensavo la comicità fosse il mio forte'

Ormai più di 20 anni fa, Scary Movie mise in luce l'incredibile talento comico di Anna Faris: l'attrice, habitué della saga fino al suo quarto capitolo, non era però convintissima di potersi confrontare con il genere demenziale, e ricorda ancora oggi la sorpresa provata nel rendersi conto di avere delle cartucce da sparare in tal senso.

"Mi agitai un sacco al pensiero di poter essere associata al cinema comico. Pensavo tipo che la comicità non fosse il mio pezzo forte. Andai in confusione, ma ad un certo punto scattò la rabbia, dopo un po' pensai tipo: 'Perché non posso andare a fare questo provino?', sai, 'Non posso almeno provare a fare quest'audizione per qualunque cosa sia?'" sono state le parole dell'attrice.

Faris ha poi proseguito, ricordando la consapevolezza acquisita in seguito: "Ora che sono nei miei 40 anni provo davvero tanta, tanta gratitudine per questo. Riflettevo su ciò che la comicità mi ha dato. La possibilità di essere buffa e autoironica. Ad esempio la possibilità di ridere quando cado o quando ho qualcosa tra i denti, o quando mi comporto da idiota. Mi ha dato una libertà che all'epoca non riconoscevo". Buon per lei e buon per noi: non trovate che Anna Faris sia stata la protagonista perfetta di una delle saghe demenziali più amate di sempre? Diteci la vostra nei commenti! Qui, intanto, vi lasciamo la nostra recensione di Scary Movie 3, forse il capitolo più amato del franchise.