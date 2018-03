Scary Love è il nuovo film con Tommy Wiseau protagonista!

Tornato prepotentemente alla ribalta dopo il successo di pubblico e critica dinon ci pensa proprio a tornare nell’anonimato.

Dopo aver diffuso in streaming il trailer del suo nuovo film con Greg Sestero, il regista del famigerato The Room apparirà come attore in un nuovo film, Scary Love, di cui l’Hollywood Reporter ha pubblicato oggi il primo teaser trailer.

Wiseau interpreta il personaggio principale della pellicola – un cacciatore di taglie alla ricerca del suo amore perduto, a quanto pare – che è ambientata in una piovosa Los Angeles, molto simile per tono e simile a quella vista nel cult di Ridley Scott, Blade Runner, con tanto di luci al neon disseminate nella scenografia e nei loghi anni Ottanta.

Scary Love è diretto da Jennifer Juniper Stratford e prodotto da Telefantasy Studios e il film è descritto come “un racconto fantascientifico narrato nel classico stile dei film di serie B, con effetti speciali pratici e non digitali, raggi laser e idee lunatiche che gli garantiranno la fama come hit nel circuito dei film di mezzanotte”. Al momento, la produzione sarebbe ancora in fase di riprese.

Grazie a The Disaster Artist, James Franco ha vinto il Golden Globe per la sua interpretazione di Wiseau, il quale è stato anche presente alla cerimonia condotta da Seth Meyers all’inizio di quest’anno.