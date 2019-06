Gli scarsi risultati al box office indicano carenza di qualità nei film, non nei franchise

E' opinione comune che, prima o poi, un franchise sia destinato a stancare e iniziare a perdere soldi, e quest'idea è stata rinforzata dai recenti insuccessi commerciali di alcuni film attesi come Dark Phoenix, Godzilla: King of the Monsters o Men In Black: International.

Tutti e tre i film, appartenenti a franchise più o meno consolidati e famosi, nelle scorse settimane hanno dimostrato di faticare non poco al botteghino sia statunitense che internazionale, ma per gli analisti di ScreenDaily è tutta questione di qualità dei film stessi, piuttosto che un crescente disinteresse del pubblico verso il concetto di franchise.

"La gente non è minimamente stanca dei franchise, è stanca di film che non sono belli", ha dichiarato Paul Dergarabedian, senior media anlayst di Comscore. "È incredibile quanto siamo miopi e poco lungimiranti. E' vero, nell'ultimo periodo alcuni film che appartengono a dei franchise sono andati male, ma pellicole come Avengers: Endgame e John Wick 3: Parabellum invece sono andati benissimo. Persino Pets 2, pur avendo incassato meno del primo, ha dato risultati molto soddisfacenti."

Dergarabedian ha aggiunto che la competizione dello streaming è forte ma anche complementare, e il pubblico è ben lieto di continuare ad andare al cinema se è per dei film che ne valgono la pena:

"Ovviamente ci sono stati alcuni film deludenti, ma si tratta di un mix. Non dovremmo assolutamente definirlo un trend. Lo streaming, il piccolo schermo e i cinema sono tutti complementari. Con l’enorme quantità di contenuti disponibili in streaming, i film al cinema devono semplicemente essere migliori. La gente vuole andare al cinema, ma se si tratta di qualcosa di cui nessuno aveva bisogno e oltretutto il film non è un granché, allora abbiamo un problema. Gli spettatori votano con la loro assenza, e voteranno con la loro presenza e i loro dollari quando arriveranno film come Toy Story 4, Spider-Man: Far From Home, Il Re Leone e altri film che personalmente ritengo saranno dei grandissimi successi. Tendiamo ad applicare un pensiero a lungo termine a trend di breve termine, quando invece non è proprio il caso. L’intero concetto di 'stanca da franchise' cambierà tra un paio di settimane: vedrete che, quando tra un mese molti di questi grandi film saranno al cinema, alcuni inizieranno a pensarla diversamente."

