Scarlett Johnasson e Adam Driver nel nuovo film di Noah Baumbach

Reduce dalla calorosa accoglienza ricevuta dasta già assemblando il cast principale per il suo prossimo lungometraggio.

The Tracking Board fa sapere che Adam Driver, Scarlett Johansson, Laura Dern, Merritt Wever e Azhy Robinson si sono tutti uniti al cast della nuova pellicola del regista, attualmente senza titolo e di cui non è stato ancora rivelato alcun dettaglio. Driver sta diventando una sorta di attore feticcio per Baumbach dopo essere apparso in Frances Ha, Giovani si diventa e aver avuto un piccolo cameo anche nel già citato The Meyerowitz Stories. La Weever, invece, è alla sua seconda esperienza dopo aver avuto una piccola parte ne Lo stravagante mondo di Greenberg (sarà anche nell’attesa serie Netflix, Godless); per la Dern e la Johansson sarà la prima esperienza con il regista.

È probabile che l’inizio delle riprese coinciderà con la fine del periodo di promozione, per Driver, di Star Wars: Gli Ultimi Jedi e quindi si punterebbe a un’uscita nelle sale nel 2019. Ricordiamo che l’attore sarà impegnato anche nel nuovo film di Spike Lee.