Scarlett Johansson o Zoe Kravitz? La gara di bellezza alla premiere di Crazy Night

Scarlett Johansson e Zoe Kravitz incantarono il tappeto rosso della premiere di Crazy Night - Festa col Morto, commedia vietata ai minori tutta al femminile diretta nel 2017 da Lucia Aniello.

L'evento si tenne nell'Upper West Side di Manhattan e vide la Johansson brillare nella splendida Michael Kors Collection: nel corso delle interviste di rito, l'attrice rivelò che la sua crazy night personale fosse “la notte in cui ho partorito; sì, è stato piuttosto difficile!”

Nel frattempo Zoë Kravitz, che alla premiere si presentò strizzata in uno sgargiante abito rosso firmato Oscar de la Renta, parlando con Style Magazine a proposito del film parlò del suo legame con New York: "Io mi considero, senza presunzione e nel mio piccolo, un’artista completa: amo recitare, suonare strumenti, comporre musica, fare svariati lavori creativi con gli amici e sono molto legata a Los Angeles, così diversa in ogni suo quartiere e autenticamente multirazziale. Chicago è il mio antidoto a Los Angeles ed è una vera città, ma quando posso ammetto che mi piace sempre ritornare dove da ragazzina passavo con mio padre alcuni periodi delle vacanze, cioè alle Bahamas. Comunque sono legata anche a New York dove mia madre dopo la separazione da mio padre mi mandava per trascorrere alcuni periodi con lui. Ecco, questa è la geografia della mia giovinezza."



Potete vedere le due attrici nella foto in calce all'articolo, dove troverete anche il trailer di Crazy Night - Festa col morto.



Vi ricordiamo che prossimamente rivedremo Scarlett Johansson in Black Widow, mentre Zoe Kravitz sarà la Catwoman di The Batman.